Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане в январе-сентябре сократилась до 55,7% - ЦБ

Банковские вклады населения в Азербайджане (включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) в январе-сентябре 2019 года выросли на 2,7% – до 8 млрд 605,3 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
При этом в сентябре банковские вклады населения по сравнению с показателем на конец августа текущего года выросли на 0,5% или на 43,5 млн манатов.
По данным ЦБА, банковские вклады населения в инвалюте за отчетный период сократились на 8,4% - до 4 млрд 795,1 млн манатов или 55,7% всех вкладов населения (по итогам 2018 года удельный вес вкладов в инвалюте составил 62,5%).
Объем вкладов населения в национальной валюте в январе-сентябре 2019 года вырос на 21,3% - до 3 млрд 810,2 млн манатов или 44,3% всех вкладов.
На 30 сентября 2019 года объем банковских вкладов резидентов составляет 8 млрд 129,4 млн манатов, нерезидентов – 475,9 млн манатов. С начала года вклады резидентов выросли на 6,8%, нерезидентов – сократились на 37,7%.
В целом, на 1 октября, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане составляет 23 млрд 437,2 млн манатов, что на 7,2% больше показателя на конец 2018 года.
А.Мамедов
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