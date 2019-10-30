Банки и НБКО в Азербайджане в январе-сентябре увеличили потребкредитование на 18,3% - ЦБ

Кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций (НБКО) Азербайджана в январе-сентябре 2019 года увеличился на 9,4% - до 14 млрд 243 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

Объем просроченных кредитов на начало октября составляет 1 млрд 442,9 млн манатов (спад с начала года на 9% - ИФ) или 10,1% всех кредитов.

На 1 октября 2019 года банками с долей государства выдано кредитов на 2 млрд 419,8 млн манатов (рост на 15,3%) или 17% всех кредитов, частными банками - 11 млрд 452,3 млн манатов (рост на 8,8%) или 80,4% всех кредитов. Остальные 370,9 млн манатов (спад на 5,4%) приходятся на долю небанковских кредитных организаций.

Из общего объема займов, выданных на начало октября 2019 года на кредитование в национальной валюте приходится 9 млрд 375,6 млн манатов (рост на 16,1%), в иностранной валюте - 4 млрд 867,4 млн манатов (спад на 1,6%). При этом удельный вес кредитов в инвалюте на начало октябре 2019 года составляет 34,2% (на конец 2018г - 38%).

В структуре кредитных вложений банков по состоянию на 30 сентября 2019 года на торговлю и сферу услуг пришлось 2 млрд 385 млн манатов (16,7% всех кредитов), энергетический, химический и сектор природных ресурсов – 524,2 млн манатов (3,7%), сельское хозяйство и переработку – 517,2 млн манатов (3,6%), строительство и недвижимость – 380,3 млн манатов (2,7%), промышленность и производственный сектор – 872,5 млн манатов (6,1%), транспорт и связь - 1 млрд 167,9 млн манатов (8,2%), на домохозяйства - 6 млрд 292,1 млн манатов (44,2%), остальное - на другие сектора. При этом портфель банков по кредитованию домохозяйств в отчетный период вырос на 18,3%.

А.Мамедов