Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8885 RUR   0.0266 GBR   2.1872 TRY   0.2948

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.54 -0.27 Brent 61.59 0.02

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 30.10.2019 19:02

Нефть дешевеет на данных о росте запасов в США, Brent на уровне $61,37 за баррель

Цены на нефть снижаются после публикации доклада министерства энергетики США, указавшего на более существенное, чем ожидалось, увеличение запасов нефти в стране.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $61,37 за баррель, что на $0,22 (0,36%) ниже уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,44 (0,79%) - до $55,1 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 25 октября, выросли на 5,7 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предусматривал увеличение запасов нефти в Штатах за неделю на 2,5 млн баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, повысились четвертую неделю подряд - на 1,57 млн баррелей, более высокими темпами, чем предполагали данные Американского института нефти (API).

Оценки API, опубликованные накануне, указывали на повышение запасов в Кушинге на 1,22 млн баррелей.

Запасы бензина в США на прошлой неделе упали на 3,04 млн баррелей - до минимума почти за два года, дистиллятов - сократились на 1,03 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали снижения запасов бензина на 2,5 млн баррелей, дистиллятов - на 2,4 млн баррелей.

Добыча нефти в США не изменилась по сравнению с предыдущей неделей, оставшись на уровне 12,6 млн баррелей в сутки.

В центре внимания трейдеров остается ОПЕК, трейдеры внимательно оценивают любые сигналы, касающиеся планов организации относительно ограничения добычи нефти в будущем.

Накануне министр нефти Нигерии Тимипре Силва после встречи со своим саудовским коллегой принцем Абдулазизом бен Сальманом заявил, что Саудовская Аравия готова снизить добычу сильнее, чем предусмотрено соглашением ОПЕК+.

Тем временем, президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о том, что он получил неофициальное приглашение о присоединении страны к ОПЕК после обсуждения этого с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом.

"Я бы хотел, чтобы Бразилия присоединилась к ОПЕК, - сказал президент в ходе экономического форума Future Investment Initiative. - Приглашение было сделано сегодня. Оно было сделано неформально. Это первый шаг к возможному внедрению этой политики в Бразилии". Он отметил, что Бразилия имеет нефтяные запасы и потенциал для вступления в ОПЕК.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


Похожие новости


Цены на нефть в небольшом плюсе в ожидании данных о запасах в США, Brent на уровне $61,73 за баррель Нефть дешевеет на сигналах роста запасов в Кушинге, Brent торгуется у $61,4 за баррель Цены на нефть ускорили снижение, Brent на уровне $60,93 за баррель Нефть дешевеет, Brent на уровне $61,37 за баррель Цены на нефть слабо снижаются после скачка на прошлой неделе, Brent у $61,8 за баррель Нефть дешевеет после скачка по итогам прошлой недели, Brent на уровне $61,92 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]