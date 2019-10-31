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Дальнейшее снижение ставки ФРС может произойти лишь в случае резкого ухудшения прогноза для экономики - Пауэлл

Федеральная резервная система (ФРС) в среду уменьшила базовую процентную ставку по итогам третьего заседания подряд, и председатель ФРС Джером Пауэлл дал понять, что дальнейшее снижение ставки маловероятно при сохранении нынешней ситуации в экономике.

"Мы уверены, что монетарная политика соответствует ситуации, - заявил Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания Федрезерва. - Мы полагаем, что текущий подход, вероятно, останется целесообразным до тех пор, пока поступающая информация относительно экономики в целом соответствует нашим ожиданиям".

Как сообщалось, ставка по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) была уменьшена в среду на 0,25 процентного пункта, до 1,5%-1,75% годовых.

По словам Пауэлла, дальнейшее снижение ставки может произойти лишь в случае существенного ухудшения экономического прогноза.

"В дальнейшем мы будем оценивать последствия уже принятых нами мер вместе с информацией, оказывающей влияние на экономический прогноз, при оценке целесообразной траектории изменения базовой процентной ставки, - сказал он. - Конечно, если произойдут события, которые приведут к существенной переоценке наших прогнозов, мы будем принимать соответствующие ответные меры".

В заявлении по итогам заседания Федрезерв отметил сохранение неопределенности в отношении экономического прогноза. При этом из текста заявления исчезла фраза о готовности ЦБ "действовать по необходимости для поддержки экономического роста", которую эксперты считали указанием на возможность дальнейшего снижения ставки.

Вместо этого ФРС заявила о намерении "отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз при оценке целесообразной траектории базовой процентной ставки".

По мнению экспертов, заявление Федрезерва по итогам заседания, а также слова Пауэлла говорят, что ЦБ воздержится от дальнейшего снижения ставки на декабрьском заседании. Тем не менее, многие сохраняют прогноз уменьшения ставки Федрезервом в 2020 году, ожидая ослабления экономики США, пишет MarketWatch.

Ожидаемая пауза в цикле снижений ставки ФРС не означает, что Центробанк планирует возобновить повышение ставки. "Я думаю, что потребуется действительно существенное усиление инфляции, причем устойчивое, чтобы мы могли рассмотреть возможность повышения ставки", - заявил Пауэлл.

Он также дал более оптимистичную оценку экономике, отметив, что потребительский сектор в США остается устойчивым.

"Ситуация сейчас выглядит лучше, чем в конце сентября", - сказал Пауэлл.

"Мы также видим, что баланс рисков для экономического прогноза, возможно, несколько сдвинулся в позитивном направлении, хотя некоторые моменты нам еще предстоит оценить", - заявил он, отметив, что речь идет о потенциальном "прорыве" в торговой войне США и Китая, а также о ситуации с Brexit.

Следующее заседание FOMC состоится 10-11 декабря. С начала 2019 года все заседания сопровождаются пресс-конференциями председателя ФРС Пауэлла, однако прогнозы по-прежнему обновляются раз в квартал.

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Тэги: США, ФРС, СТАВКА, ПАУЭЛЛ


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