Руководство Twitter решило запретить политрекламу, в предвыборном штабе Трампа назвали это глупым

Основатель социальной сети Twitter Джек Дорси заявил, что компания приняла решение о прекращении всей политической рекламы.
"Мы приняли решение прекратить всю политическую рекламу в Twitter по всему миру. Мы считаем, что охват политических заявлений должен быть заработан, а не куплен", - написал Дорси в своем микроблоге в Twitter.
Он добавил, что новая политика начнет применяться с 22 ноября, чтобы у текущих рекламодателей был период уведомления до того, как изменение вступит в силу.
РЕШЕНИЕ TWITTER ОЧЕНЬ ГЛУПОЕ, СЧИТАЮТ В ПРЕДВЫБОРНОМ ШТАБЕ ТРАМПА
Менеджер предвыборной кампании Трампа Брэд Парскейл назвал решение руководства Twitter о запрете политической рекламы "глупым".
"Twitter только что отказался от сотен млн долларов потенциальных доходов, очень глупое решение для акционеров компании. Прекратит ли Twitter размещать рекламу ангажированных СМИ, которые теперь будут действовать без проверки, покупая очевидно политический контент, направленный против республиканцев?" - говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге избирательного штаба Трампа в Twitter.
По мнению автора публикации, решение руководства Twitter - это еще одна попытка заглушить консерваторов.
"Twitter знает, что у президента Трампа самая сложная из известных программа действий онлайн", - заключает Парскейл.
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