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Число жертв пожара в пассажирском поезде в Пакистане превысило 60 человек

Число жертв пожара в пассажирском поезде на юге пакистанской провинции Пенджаб выросло до 62 человек, более 30 человек пострадали, сообщило агентство Associated Press в четверг со ссылкой на данные местных властей.

По сообщениям местных СМИ, ссылающихся на собственные источники, число погибших составило 65 человек, многие раненые находятся в критическом состоянии. Власти считают, что число жертв будет расти.

Ранее сообщалось о 46 погибших.

Большинство пассажиров погибли, когда на ходу в панике выпрыгивали из горящих вагонов, сообщил журналистам министр железнодорожного сообщения страны Рашид Ахмед.

Причиной пожара, по словам министра, стал взрыв газового баллона, который использовался для приготовления пищи. Огнем уничтожены три вагона железнодорожного состава.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПАКИСТАН, ПОЕЗД, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]