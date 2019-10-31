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Дальнее зарубежье 31.10.2019 10:17

Комитеты Палаты представителей США в рамках процедуры импичмента Трампа пригласили Болтона дать показания

Комитеты Палаты представителей США, ведущие расследование в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, в среду пригласили бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона дать показания о контактах Трампа с Украиной, сообщает The Hill.

Как сообщил изданию осведомленный источник, ожидается, что Болтон даст показания перед Конгрессом в закрытом режиме 7 ноября.

Адвокат Болтона не сразу ответил на просьбу прокомментировать, намерен ли его клиент давать показания.

Представитель комитета по разведке Палаты представителей отказался подтвердить, будет ли слушание бывшего советника по нацбезопасности проходить в соответствии с графиком.

"Очевидно, что у него есть очень важная информация, и мы хотим, чтобы он пришел и дал показания", - заявил ранее председатель комитета по разведке Адам Шифф телеканалу ABC, назвав Болтона "очень важным" свидетелем.

Он также отметил, что председатель разведки считает, что Белый дом будет стремиться запретить экс-советнику по нацбезопасности давать показания.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента США.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, можно ли объявить импичмент Трампу.

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Тэги: США, БОЛТОН, ИМПИЧМЕНТ, ПОКАЗАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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