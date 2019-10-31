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Дальнее зарубежье 31.10.2019 10:28

Очередная смена экипажа МКС состоится в апреле 2020 года - НАСА

Американский астронавт Крис Кэссиди и российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин сменят членов действующего 62-го экипажа МКС - командира Олега Скрипочку, Джессику Меир и Эндрю Моргана, сообщает в четверг пресс-служба НАСА.

Кэссиди, Тихонов и Бабкин прибудут на МКС в апреле 2020 года и останутся на борту станции до октября 2020 года, отмечается в сообщении НАСА.

Космонавты ответят на вопросы журналистов о предстоящем полете в ходе пресс-конференции, которая пройдет 7 ноября в Космическом центре имени Линдона Джонсона в Хьюстоне и будет транслироваться на сайте НАСА, добавили в пресс-службе.

Ранее информированный источник сообщал "Интерфаксу", что Роскосмос удовлетворил запрос американской стороны о замене японского астронавта Хосидэ Акихико на американца в составе экипажа МКС-63/64. Он отметил, что в настоящее время у России есть соглашение по доставке на борт МКС астронавтов лишь с США. Американцы в рамках своей квоты дают места на российских кораблях "Союз" астронавтам Европейского и Японского космических агентств.

В 2020 году запланированы полеты к МКС двух российских пилотируемых кораблей: "Союз МС-16" и "Союз МС-17". В состав экипаж "Союза МС-16" ранее должны были войти россияне Николай Тихонов, Андрей Бабкин и японский астронавт Хосидэ Акихико. В состав экипажа "Союза МС-17" входят россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Данные о полетах российских космонавтах опубликованы на сайте Центра подготовки космонавтов.

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Тэги: РОССИЯ, США, НАСА, ЭКИПАЖ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]