Президент Молдавии заявляет, что проблема обеспечения страны газом в новом году будет решена

Молдавия внимательно следит за переговорами России и Украины о транзите российского газа и надеется, что проблема обеспечения республики газом после 1 января 2020 года будет решена, заявил в среду вечером молдавский президент Игорь Додон.

"Мы надеемся, что транзит сохранится, и мы будем получать газ в прежнем режиме. Если нет, то есть три варианта обеспечения республики газом. Первый - это покупать российский газ у "Газпрома" на границе России и Украины, а затем договориться с Киевом о его транспортировке в Молдавию. То есть, общего транзита нет, но закупленный нами газ доставляется до назначения. Второй - получать российский газ реверсом, через Турцию, Болгарию и Румынию, на юге Молдавии. Для этого нужно провести дополнительные работы, они уже ведутся, в том числе на территории Болгарии", - сказал Додон в передаче на телеканале Moldova1.

Третьим вариантом Додон назвал "получение газа на севере Молдавии".

"Это возможно, но газа будет недостаточно, он не дойдет до юга Молдавии и Приднестровья", - заключил молдавский президент.

Молдавия потребляет чуть более 1 млрд кубометров природного газа в год, а с учетом приднестровского региона этот объем достигает в год 2,8-3 млрд кубометров. Кроме того, по территории Молдавии "Газпром" транзитом подает на Балканы примерно 19-22 млрд кубометров природного газа в год. Импорт газа в Молдавию осуществляет совместное молдавско-российское предприятие "Молдовагаз", в котором "Газпрому" принадлежит 50%+1 акция.

В настоящее время действует договор Молдавии с "Газпромом" о поставках газа. Он был подписан в 2008 году, несколько раз продлевался и истекает 31 декабря 2019 года.

Ранее в октябре премьер-министр Молдавии Майя Санду выражала опасения, что Россия и Украина не достигнут соглашения по вопросу транзита газа, а это повлечет отсутствие поставок российского газа после 1 января 2020 года.

В августе министр экономики Молдавии Вадим Брынзан заявлял, что Молдавии потребуется два-три года для решения вопроса об альтернативных источниках поставок газа.