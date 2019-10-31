Азербайджан планирует нарастить экспорт фруктовых соков в страны Африки и арабского мира

Азербайджан в настоящее время экспортирует 30% производимых в стране фруктовых соков и напитков, планирует наращивать объемы экспорта, заявил заместитель министра экономики Руфат Мамедов.
«Производство фруктовых соков и напитков всегда занимало важное место в Азербайджане. В прошлом году в нашей стране было произведено 29 млн литров фруктовых соков, что показывает значительный рост по сравнению с 2017 годом, когда производство составило 21-22 млн литров", - сказал Мамедов на мероприятии, посвященном развитию сферы производства фруктовых соков и напитков в четверг.
Мамедов отметил, что данные объемы производства направлены не только на обеспечение внутреннего потребления, но и на увеличение экспортного потенциала страны.
"Сегодня мы экспортируем около 30% произведенной продукции, но планируем наращивать эти объемы", - заявил Мамедов.
В свою очередь, председатель правления ОАО "Аграрная заготовка и снабжение" Лейла Мамедова отметила, что основными направлениями наращивания экспорта являются страны Африки и арабского мира.
А.Мамедов
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