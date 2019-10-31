Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8885 RUR   0.0266 GBR   2.1872 TRY   0.2948

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.54 -0.27 Brent 61.59 0.02

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 31.10.2019 09:59

Азербайджан планирует нарастить экспорт фруктовых соков в страны Африки и арабского мира

Азербайджан в настоящее время экспортирует 30% производимых в стране фруктовых соков и напитков, планирует наращивать объемы экспорта, заявил заместитель министра экономики Руфат Мамедов.

«Производство фруктовых соков и напитков всегда занимало важное место в Азербайджане. В прошлом году в нашей стране было произведено 29 млн литров фруктовых соков, что показывает значительный рост по сравнению с 2017 годом, когда производство составило 21-22 млн литров", - сказал Мамедов на мероприятии, посвященном развитию сферы производства фруктовых соков и напитков в четверг.

Мамедов отметил, что данные объемы производства направлены не только на обеспечение внутреннего потребления, но и на увеличение экспортного потенциала страны.

"Сегодня мы экспортируем около 30% произведенной продукции, но планируем наращивать эти объемы", - заявил Мамедов.

В свою очередь, председатель правления ОАО "Аграрная заготовка и снабжение" Лейла Мамедова отметила, что основными направлениями наращивания экспорта являются страны Африки и арабского мира.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СОКИ, ЭКСПОРТ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]