Азерсу направит около 4 млн манатов на замену насосов на водоочистительных установках Куры и Джейранбатана

АО «Азерсу» направит около 4 млн манатов на замену насосного оборудования на водоочистительных установках.
Согласно данным сайта www.tender.gov.az, Азерсу заключило контракт с ООО «ArchiCo» на сумму 3 млн 948 тыс. манатов.
Согласно контракту ArchiCo произведет замену 11 насосов на водоочистительных установках Джейранбатана и Куры.
Б.Рустамбеков
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