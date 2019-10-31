Азерсу направит около 4 млн манатов на замену насосов на водоочистительных установках Куры и Джейранбатана

АО «Азерсу» направит около 4 млн манатов на замену насосного оборудования на водоочистительных установках.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, Азерсу заключило контракт с ООО «ArchiCo» на сумму 3 млн 948 тыс. манатов.

Согласно контракту ArchiCo произведет замену 11 насосов на водоочистительных установках Джейранбатана и Куры.

Б.Рустамбеков