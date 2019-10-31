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СНГ 31.10.2019 10:48

Казахстанские спасатели отрабатывают действия при аварийном пуске ракеты-носителя "Протон" на учениях в восьми регионах страны

Республиканские командно-штабные учения казахстанских спасателей "Протон" начались в четверг в восьми регионах страны, задачей учений, которые продлятся два дня, является отработка действий по ликвидации последствий аварии при пуске ракеты-носителя с космодрома "Байконур".

Как сообщили в пресс-службе комитета по ЧС МВД Казахстана, учения проходят в регионах, над которыми проходят трассы полета ракет-носителей: Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях. Штаб учений находится в ситуационном центре департамента по ЧС Кызылординской области в Кызылорде.

В ходе учений будет определена степень готовности органов управления, сил и средств территориальных и отраслевых подсистем Государственной системы гражданской защиты к выполнению задач по ликвидации ЧС, связанных с авариями ракет-носителей, а также налажено взаимодействие центральных и местных органов власти по управлению подчиненными силами и средствами Гражданской защиты при возникновении ЧС.

В учениях задействованы сотрудники республиканской службы гражданской защиты, аварийно-спасательные службы и формирования, подразделения Национальной гвардии и МВД Казахстана.

Учения проводятся в два этапа с отработкой теоретической и практической части, говорится в сообщении.

"На первом этапе подано пять вводных на каждый регион, с последующим осложнением обстановки. Основной вводной для Кызылординской области определено падение ракеты "Протон" с топливом "гептил" на территорию Кармакчинского района при пуске с космодрома "Байконур", - говорится в сообщении.

На втором этапе участники учений отработают навыки ведениях аварийно-спасательных работ.

Как сообщалось, 11 октября 2018 года в ходе запуска пилотируемого корабля "Союз-МС-10" с "Байконура" произошла нештатная ситуация, из-за которой экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане.

Это было первой за 35 лет аварией при запуске пилотируемого космического корабля "Союз". Авария произошла спустя две минуты после старта. Причиной неудачи позднее был назван неисправный датчик, из-за которого не произошло нормально отделение одного из боковых блоков первой ступени ракеты-носителя "Союз-ФГ". Вместо того, чтобы отлететь в сторону, он развернулся и ударил по корпусу ракеты, изменив направление ее полета. По данным комиссии, нарушения были допущены в ходе работ на "Байконуре".

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Тэги: КАЗАХСТАН, КОСМОС, СПАСАТЕЛИ, УЧЕНИЯ


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