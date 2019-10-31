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Финансы 31.10.2019 10:23

Счетпалата рекомендует парламенту рассмотреть проект госбюджета-2020

Коллегия Счетной палаты Азербайджана на заседании 30 октября приняла решение рекомендовать Милли Меджлису (парламенту) обсудить проект госбюджета на 2020 год.

В сообщении Счетпалаты говорится, что она также рекомендовала парламенту обсудить проекты «Бюджета фонда страхования от безработицы на 2020 год» и «Бюджета органов социального обеспечения и защиты на 2020 год».

«Заключения по всем трем документам одобрены коллегией палаты», - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, парламентские комитеты с 5 ноября начнут обсуждать проект госбюджета на 2020 год и другие документы, включенные в бюджетный пакет.

Непосредственно пленарные парламентские обсуждения по документам начнется 12 ноября.

Доходы госбюджета Азербайджана на 2020 год прогнозируются на уровне 24 млрд 134,5 млн манатов (рост на 4,2% по сравнению с показателем 2019 года), расходы - 26 млрд 913,7 млн манатов (рост на 6,8%). Дефицит госбюджета на следующий год прогнозируется на уровне 2 млрд 779,2 млн манатов или 3,3% ВВП.

Доходы госбюджета на следующий год рассчитаны из цены на нефть в $55 за баррель (на 2019 год - $60 за баррель).

В структуре доходов 13 млрд 530 млн манатов или 56% планируется обеспечить за счет поступлений от нефтяного сектора, 10 млрд 604,5 млн манатов (43,9%) - от ненефтяного сектора. По сравнению с 2019 годом рост поступлений в бюджет от ненефтяного сектора запланирован на 12%.

Поступления по линии министерства налогов предусмотрены в размере 7 млрд 875 млн манатов (рост по сравнению с 2019 годом на 7,6%) или 32,6% всех бюджетных доходов, по линии Государственного таможенного комитета - 4 млрд манатов (рост на 8%) или 16,6% доходов.

Трансферты в госбюджет из Государственного нефтяного фонда Азербайджана на 2020 год предусмотрены в размере 11 млрд 350 млн манатов (спад на 0,1% по сравнению с показателем на 2019г) или 47% всех бюджетных доходов. Кроме того, согласно прогнозам, 3,5% доходов в госбюджет обеспечат внебюджетные доходы бюджетных организаций, еще 0,3% - прочие доходы.

В структуре расходов 10 млрд 373,7 млн манатов (рост на 33,5%) планируется направить на социальные цели, что составляет 38,5% расходов госбюджета.

В целом, по прогнозам, на текущие расходы придется 17 млрд 275,9 млн манатов (64,2% расходов госбюджета), капитальные - 7 млрд 809,6 млн манатов (29% расходов). Расходы на обслуживание госдолга составят 1 млрд 828,2 млн манатов или 6,8% расходов госбюджета. По сравнению с 2019 годом расходы на обслуживание госдолга сократятся на 21,7%.

А.Азизов

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Тэги: СЧЕТПАЛАТА, БЮДЖЕТ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ


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