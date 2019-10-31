Украинская Чумак намерена выйти на рынок Азербайджана

Украинская компания «Чумак» намерена наладить сотрудничество с компаниями, действующими в Азербайджане, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Фонде поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

«Чумак» - один из самых популярных украинских брендов, созданным в 1993 году. Компания специализируется на производстве товаров пищевой промышленности. Ассортимент выпускаемой продукции: кетчупы, соусы, майонезы, вяленые томаты, макароны и др.

Кроме этого, компания Чумак является самым крупным перерабатывающим томаты предприятием в Центральной и Восточной Европе.

Б.Рустамбеков