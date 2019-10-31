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Бизнес и законодательство 31.10.2019 10:40

Украинская Чумак намерена выйти на рынок Азербайджана

Украинская компания «Чумак» намерена наладить сотрудничество с компаниями, действующими в Азербайджане, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Фонде поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

«Чумак» - один из самых популярных украинских брендов, созданным в 1993 году. Компания специализируется на производстве товаров пищевой промышленности. Ассортимент выпускаемой продукции: кетчупы, соусы, майонезы, вяленые томаты, макароны и др.

Кроме этого, компания Чумак является самым крупным перерабатывающим томаты предприятием в Центральной и Восточной Европе.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЧУМАК, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]