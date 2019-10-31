В Великобритании рассчитывают на визит президента Азербайджана в Лондон

Торговый посланник премьер-министра Великобритании Баронесса Эмма Николсон выразила надежду, что президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит с официальным визитом Лондон.
«Надеюсь, что президент Азербайджана вновь посетит Лондон и у нас появится возможность вновь встретиться. Для нас будет честью еще раз принять его»,- сказала Николсон в четверг, отвечая на вопрос корреспондента агентства «Интерфакс-Азербайджан».
По ее мнению, если такой визит состоится, то он «сделает отношения Азербайджана и Великобритании еще более тесными и близкими», что и является нашей основной целью.
«Мы должны учесть тот факт, что Великобритания покидает ЕС и поэтому для нас является достаточно важным этот вопросом»,- добавила Николсон.
Баронесса подчеркнула, что в ходе нынешнего визита в Азербайджан у нее состоялась очень продуктивная и плодотворная встреча с президентом Алиевым.
Ф.Исазаде
SOCAR стала миноритарием ООО "Сокар энергоресурс", владеющим 80% акций Антипинского НПЗ
Азерсу направит 1,5 млн манатов на прокладку водных и канализационных линий на проспекте Бабека
Внешние обязательства банков в Азербайджане за 9 месяцев сократились на 19%
В Азербайджане предлагают ввести налоговые преференции в рамках гонок Формулы-1
Азербайджанского правозащитника, пострадавшего при автонаезде, прооперировали - Минздрав
Азербайджан внес большой вклад в победу над фашизмом - Алиев
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного здания в Агдаше
ИВ Агсу определилась с подрядчиком ремонта домов, пострадавших от землетрясения
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного здания в Габале
Лидер КНДР посочувствовал президенту Южной Кореи в связи с кончиной его матери
Автомобиль с взрывчаткой взорвался на севере Афганистана, погибли 15 талибов
Казахстанские спасатели отрабатывают действия при аварийном пуске ракеты-носителя "Протон" на учениях в восьми регионах страны
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Соревнование “Breyn Rinq” с главным спонсорством Nar продолжается
Путин в среду посетит Будапешт с рабочим визитом
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку