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Внешняя политика 31.10.2019 10:49

В Великобритании рассчитывают на визит президента Азербайджана в Лондон

Торговый посланник премьер-министра Великобритании Баронесса Эмма Николсон выразила надежду, что президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит с официальным визитом Лондон.

«Надеюсь, что президент Азербайджана вновь посетит Лондон и у нас появится возможность вновь встретиться. Для нас будет честью еще раз принять его»,- сказала Николсон в четверг, отвечая на вопрос корреспондента агентства «Интерфакс-Азербайджан».

По ее мнению, если такой визит состоится, то он «сделает отношения Азербайджана и Великобритании еще более тесными и близкими», что и является нашей основной целью.

«Мы должны учесть тот факт, что Великобритания покидает ЕС и поэтому для нас является достаточно важным этот вопросом»,- добавила Николсон.

Баронесса подчеркнула, что в ходе нынешнего визита в Азербайджан у нее состоялась очень продуктивная и плодотворная встреча с президентом Алиевым.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]