В Великобритании рассчитывают на визит президента Азербайджана в Лондон

Торговый посланник премьер-министра Великобритании Баронесса Эмма Николсон выразила надежду, что президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит с официальным визитом Лондон.

«Надеюсь, что президент Азербайджана вновь посетит Лондон и у нас появится возможность вновь встретиться. Для нас будет честью еще раз принять его»,- сказала Николсон в четверг, отвечая на вопрос корреспондента агентства «Интерфакс-Азербайджан».

По ее мнению, если такой визит состоится, то он «сделает отношения Азербайджана и Великобритании еще более тесными и близкими», что и является нашей основной целью.

«Мы должны учесть тот факт, что Великобритания покидает ЕС и поэтому для нас является достаточно важным этот вопросом»,- добавила Николсон.

Баронесса подчеркнула, что в ходе нынешнего визита в Азербайджан у нее состоялась очень продуктивная и плодотворная встреча с президентом Алиевым.

Ф.Исазаде