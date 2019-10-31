Азерсу направит 1,5 млн манатов на прокладку водных и канализационных линий на проспекте Бабека

АО «Азерсу» направит около 1,5 млн манатов на прокладку водных и канализационных линий на проспекте Бабека в Баку.

Работы проводятся в рамках реконструкции проспекта.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, с ООО «Protean Construction» подписан соответствующий контракт на сумму 1 млн 480,5 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков