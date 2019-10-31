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Дальнее зарубежье 31.10.2019 11:29

Автомобиль с взрывчаткой взорвался на севере Афганистана, погибли 15 талибов

Пятнадцать боевиков движения "Талибан" и два мирных жителя погибли, еще 14 человек получили ранения при взрыве в селении Янги-Арик в северной афганской провинции Джаузджан, сообщил в четверг "Интерфаксу" начальник пресс-центра 209-го корпуса Афганкой национальной армии Ханиф Резаи.

По его словам, талибы подорвались на собственной взрывчатке.

"Инцидент произошел накануне вечером на территории селения Янги-Арик уезда Акча провинции Джаузджан при транспортировке талибами из уезда Чарболак провинции Балх мин и взрывчатых веществ. В автомашине произошел взрыв, в результате погибли 15 боевиков и двое мирных жителей, находившихся неподалеку. Еще 14 человек, в числе которых боевики и гражданские лица, ранены", - сообщил Резаи.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]