Автомобиль с взрывчаткой взорвался на севере Афганистана, погибли 15 талибов

Пятнадцать боевиков движения "Талибан" и два мирных жителя погибли, еще 14 человек получили ранения при взрыве в селении Янги-Арик в северной афганской провинции Джаузджан, сообщил в четверг "Интерфаксу" начальник пресс-центра 209-го корпуса Афганкой национальной армии Ханиф Резаи.
По его словам, талибы подорвались на собственной взрывчатке.
"Инцидент произошел накануне вечером на территории селения Янги-Арик уезда Акча провинции Джаузджан при транспортировке талибами из уезда Чарболак провинции Балх мин и взрывчатых веществ. В автомашине произошел взрыв, в результате погибли 15 боевиков и двое мирных жителей, находившихся неподалеку. Еще 14 человек, в числе которых боевики и гражданские лица, ранены", - сообщил Резаи.
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