Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8981 RUR   0.0267 GBR   2.1976 TRY   0.2978

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.54 -0.27 Brent 61.59 0.02

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 31.10.2019 17:05

В предвыборном штабе Трампа назвали глупым решение Twitter запретить политическую рекламу

В предвыборном штабе президента США Дональда Трампа подвергли критике решение руководства соцсети Twitter запретить политическую рекламу.

"Twitter только что отказался от потенциальных доходов в сотни миллионов долларов. Это очень глупое решение для акционеров компании", - говорится в заявлении менеджера штаба Брэда Парскаля.

По его словам, это "очередная попытка заставить молчать консерваторов", поскольку Twitter знает, что у президента Трампа "самая современная онлайн-программа (для контактов с избирателями - ИФ)".

Между тем, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, участвовавшая в предвыборной гонке 2016 года, ранее приветствовала это решение Twitter.

"Это правильная вещь для демократии в Америки и во всем мире", - написала Клинтон в Twitter.

Ранее основатель социальной сети Twitter Джек Дорси заявил, что компания приняла решение о прекращении всей политической рекламы.

"Мы приняли решение прекратить всю политическую рекламу в Twitter по всему миру. Мы считаем, что охват политических заявлений должен быть заработан, а не куплен", - написал Дорси в своем микроблоге в твиттере.

Он добавил, что новая политика начнет применяться с 22 ноября, чтобы у текущих рекламодателей был период уведомления до того, как изменение вступит в силу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, TWITTER


Похожие новости


Трамп: Аль-Багдади мертв Трамп пошутил о строительстве защитной стены в Колорадо Трамп объявил об отмене санкций против Турции Трамп заявил, что на границе Турции и Сирии достигнуты значительные успехи Трамп сообщил о хороших новостях в отношении Турции и Сирии Половина американцев поддерживает импичмент Трампу - опрос

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]