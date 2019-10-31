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СНГ 31.10.2019 17:17

Украина получит от ЕБРР дополнительные EUR200 млн на развитие возобновляемых источников энергии

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил предоставление дополнительного финансирования в сумме EUR200 млн на развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на Украине.

"ЕБРР намерен выделить новые средства для финансирования частных проектов возобновляемой энергетики в рамках действующей системы стимулирующих "зеленых" тарифов. Планируемое пополнение позволит банку развить успех USELF-III и сохранить динамику при переходе от существующего механизма льготных тарифов к системе поддержки, основанной на конкурентных аукционах", - говорится в информации на сайте банка.

ЕБРР напоминает, что утвержденная в июле 2018 года третья программа финансирования развития ВИЭ на сумму в EUR250 млн (Ukraine Sustainable Energy Lending Facility, USELF-III) к концу 2019 года будет полностью выполнена.

Как сообщалось, ЕБРР в рамках программы USELF поддерживает развитие возобновляемой энергетики на Украине с 2009 года. Программа направлена на оказание государству помощи в достижении к 2020 году доли "зеленой" генерации в общей структуре энергопотребления страны на уровне 11% (включая 6% долю крупных ГЭС).

В конце 2018 года старший банкир департамента электроэнергии ЕБРР Ольга Еремина заявила, что организация временно, до внедрения на Украине новых механизмов стимулирования развития альтернативной энергетики, прекращает финансирование новых ВИЭ-проектов.

В апреле 2019 года Верховная Рада приняла закон 2712-VIII, которым с 2020 года вводятся "зеленые" аукционы и закрепляется обязательное участие в них инвесторов в солнечных электростанций (СЭС) мощностью более 1 МВт и ветроэлектростанций (ВЭС) более 5 МВт (или одна турбина). Закон заменяет систему господдержки объектов альтернативной энергетики в виде "зеленого" тарифа системой, в рамках которой поддержку государства будет получать инвестор, предложивший на аукционе наименьший тариф на э/э, производимую объектом.

По данным Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), по состоянию на конец третьего квартала 2019 года суммарная мощность введенных в эксплуатацию объектов ВИЭ составляла 4,591ГВт, а доля ВИЭ в структуре генерации - 4,9%.

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Тэги: УКРАИНА, ЕБРР, ПРОЕКТ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]