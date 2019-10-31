Ситуация в лагерях беженцев в Греции находится на грани катастрофы, заявили в Совете Европы

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович в четверг заявила, что ситуация в лагерях беженцев на греческих островах приближается к катастрофе, сообщают европейские СМИ.
"Ситуация с иммигрантами, в том числе теми, кто подал заявки на предоставление убежища, на островах Греции в Эгейском море значительно ухудшилась за последний год", - сказала Миятович.
По ее словам, ситуация находится "на грани катастрофы". Она отметила необходимость принять "экстренные меры в связи с ужасными условиями, в которых живут тысячи людей".
С таким заявлением комиссар выступила после того, как посетила переполненные лагеря беженцев на островах Лесбос и Самос.
Комиссар указала, что шокирована "ужасными условиями" в области гигиены и медицины.
Согласно данным европейских СМИ, более 34 тыс. человек проживают в лагерях для беженцев на пяти греческих островах, которые изначально предназначались лишь для примерно 6 тыс. человек.
На греческие острова, в частности, Лесбос, приходится основной поток нелегальных мигрантов, которые пытаются добраться до Европы через Средиземное море.
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