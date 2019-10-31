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Дальнее зарубежье 31.10.2019 17:35

Ситуация в лагерях беженцев в Греции находится на грани катастрофы, заявили в Совете Европы

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович в четверг заявила, что ситуация в лагерях беженцев на греческих островах приближается к катастрофе, сообщают европейские СМИ.

"Ситуация с иммигрантами, в том числе теми, кто подал заявки на предоставление убежища, на островах Греции в Эгейском море значительно ухудшилась за последний год", - сказала Миятович.

По ее словам, ситуация находится "на грани катастрофы". Она отметила необходимость принять "экстренные меры в связи с ужасными условиями, в которых живут тысячи людей".

С таким заявлением комиссар выступила после того, как посетила переполненные лагеря беженцев на островах Лесбос и Самос.

Комиссар указала, что шокирована "ужасными условиями" в области гигиены и медицины.

Согласно данным европейских СМИ, более 34 тыс. человек проживают в лагерях для беженцев на пяти греческих островах, которые изначально предназначались лишь для примерно 6 тыс. человек.

На греческие острова, в частности, Лесбос, приходится основной поток нелегальных мигрантов, которые пытаются добраться до Европы через Средиземное море.

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Тэги: ЕВРОПА, ГРЕЦИЯ, ИММИГРАНТЫ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]