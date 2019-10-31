Советник Трампа по России и Европе прибыл в Конгресс на слушания по процедуре импичмента

Советник по вопросам России и Европы в Совете национальной безопасности президента США Тим Моррисон прибыл в четверг Конгресс США, чтобы дать показания в рамках процедуры импичмента президента США, сообщает агентство Associated Press.
Слушания, как сообщается, пройдут в закрытом режиме.
Накануне американские СМИ сообщили, что Моррисон в скором времени покинет свой пост.
Ранее посол США на Украине Уильям Тейлор дал показания, согласно которым Моррисон является одним из тех людей, которые сообщили юристам совета нацбезопасности о своих опасениях после звонка Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому.
В палате представителей в настоящее время проходит расследование, цель которого - определить, если ли основания для объявления импичмента Трампу. Конгрессмены-демократы считают, что президент США оказывал давление на власти Украины, чтобы те помогли ему в борьбе против политического соперника: бывшего вице-президента Джо Байдена.
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