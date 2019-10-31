Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8981 RUR   0.0267 GBR   2.1976 TRY   0.2978

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.54 -0.27 Brent 61.59 0.02

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 31.10.2019 17:48

Советник Трампа по России и Европе прибыл в Конгресс на слушания по процедуре импичмента

Советник по вопросам России и Европы в Совете национальной безопасности президента США Тим Моррисон прибыл в четверг Конгресс США, чтобы дать показания в рамках процедуры импичмента президента США, сообщает агентство Associated Press.

Слушания, как сообщается, пройдут в закрытом режиме.

Накануне американские СМИ сообщили, что Моррисон в скором времени покинет свой пост.

Ранее посол США на Украине Уильям Тейлор дал показания, согласно которым Моррисон является одним из тех людей, которые сообщили юристам совета нацбезопасности о своих опасениях после звонка Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В палате представителей в настоящее время проходит расследование, цель которого - определить, если ли основания для объявления импичмента Трампу. Конгрессмены-демократы считают, что президент США оказывал давление на власти Украины, чтобы те помогли ему в борьбе против политического соперника: бывшего вице-президента Джо Байдена.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, СОВЕТНИК, КОНГРЕСС, ПОКАЗАНИЯ


Похожие новости


Трамп уволил Болтона, имя нового советника по нацбезопасности объявит на следующей неделе Болтон почти полностью уверен, что за атаками на танкеры у берегов ОАЭ стоит Иран Болтон призвал Иран изменить "дестабилизирующее" поведение Болтон предостерегает от отправки иностранных войск как в Венесуэлу, так и во все западное полушарие Экс-советник штаба Трампа Стоун не исключает сотрудничества со спецпрокурором Мюллером Промежуточные выборы в США стали самыми безопасными в истории - Болтон

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]