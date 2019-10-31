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Дальнее зарубежье 31.10.2019 20:34

Монголия задержала 800 граждан КНР в рамках расследования об отмывании денег

Полиция Монголия задержала 800 граждан КНР и изъяла сотни жестких дисков и персональных компьютеров в Улан-Баторе в рамках расследования об отмывании денег, сообщают в четверг местные СМИ.

Их задержали во вторник 29 октября в ходе четырех рейдов в отелях и офисах. Также полицейские изъяли на местах рейдов порядка 10 тыс. симкарт для мобильных телефонов.

Монгольские полицейские сообщили, что всех граждан Китая отправят на родину, поскольку в Монголии нет соответствующих условий для содержания всех их под стражей. Граждане КНР прибыли в Монголию по туристическим визам в августе.

Само расследование длилось около двух месяцев. Преступный бизнес был связан с азартными играми онлайн.

Расследование в рамках дела по отмыванию денег будет проводиться в отношении четырех граждан КНР и одного гражданина Монголии, которые занимались организацией преступной деятельности.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КНР, МОНГОЛИЯ, РАССЛЕДОВАНИЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]