Монголия задержала 800 граждан КНР в рамках расследования об отмывании денег

Полиция Монголия задержала 800 граждан КНР и изъяла сотни жестких дисков и персональных компьютеров в Улан-Баторе в рамках расследования об отмывании денег, сообщают в четверг местные СМИ.
Их задержали во вторник 29 октября в ходе четырех рейдов в отелях и офисах. Также полицейские изъяли на местах рейдов порядка 10 тыс. симкарт для мобильных телефонов.
Монгольские полицейские сообщили, что всех граждан Китая отправят на родину, поскольку в Монголии нет соответствующих условий для содержания всех их под стражей. Граждане КНР прибыли в Монголию по туристическим визам в августе.
Само расследование длилось около двух месяцев. Преступный бизнес был связан с азартными играми онлайн.
Расследование в рамках дела по отмыванию денег будет проводиться в отношении четырех граждан КНР и одного гражданина Монголии, которые занимались организацией преступной деятельности.
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