Европейская комиссия в четверг подтвердила свою позицию по отношению к строящемуся газопроводу "Северный поток - 2", которая заключается в том, что он должен будет подчиняться правилам Энергетического рынка ЕС.
"Что касается проекта "Северный поток - 2", то мы хотим, чтобы в случае его завершения, он работал в транспарентной и недискриминационной манере, при определенной степени регулирующего надзора ЕС, следовал ключевым принципам международного и европейского законодательства", - сказала представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен в четверг на брифинге.
"Мы в ЕС сейчас имеем ясные правила для всех трубопроводов, используемых для поставок газа на европейский рынок", - добавила она.
Она не стала комментировать решение Дании дать добро на прокладку труб газопровода в ее водах и распространенное мнение о якобы политическом характере этого проекта.
30 октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне страны. Магистраль пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм.
Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся больше двух лет - с апреля 2017 года. К настоящему моменту в оставшихся четырех юрисдикциях не только получены разрешения, но и практически построена трасса магистрали. На сегодняшний день уже уложено более 2100 км двух ниток газопровода.
Трубоукладка завершена в водах РФ, Финляндии и Швеции, а также большей частью - в водах Германии. Работы на обоих береговых участках приближаются к завершению, пишет в свою очередь проектная компания Nord Stream 2 AG.
По оценке главы "Газпрома" Алексея Миллера, на строительство магистрали в датских водах концерну потребуется 5 недель.
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