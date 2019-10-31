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Дальнее зарубежье 31.10.2019 18:15

Еврокомиссия ожидает, что "Северный поток - 2" будет подчиняться правилам Энергетического рынка ЕС

Европейская комиссия в четверг подтвердила свою позицию по отношению к строящемуся газопроводу "Северный поток - 2", которая заключается в том, что он должен будет подчиняться правилам Энергетического рынка ЕС.

"Что касается проекта "Северный поток - 2", то мы хотим, чтобы в случае его завершения, он работал в транспарентной и недискриминационной манере, при определенной степени регулирующего надзора ЕС, следовал ключевым принципам международного и европейского законодательства", - сказала представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен в четверг на брифинге.

"Мы в ЕС сейчас имеем ясные правила для всех трубопроводов, используемых для поставок газа на европейский рынок", - добавила она.

Она не стала комментировать решение Дании дать добро на прокладку труб газопровода в ее водах и распространенное мнение о якобы политическом характере этого проекта.

30 октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне страны. Магистраль пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм.

Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся больше двух лет - с апреля 2017 года. К настоящему моменту в оставшихся четырех юрисдикциях не только получены разрешения, но и практически построена трасса магистрали. На сегодняшний день уже уложено более 2100 км двух ниток газопровода.

Трубоукладка завершена в водах РФ, Финляндии и Швеции, а также большей частью - в водах Германии. Работы на обоих береговых участках приближаются к завершению, пишет в свою очередь проектная компания Nord Stream 2 AG.

По оценке главы "Газпрома" Алексея Миллера, на строительство магистрали в датских водах концерну потребуется 5 недель.

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Тэги: ЕС, ЕК, ГАЗОПРОВОД, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]