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Дальнее зарубежье 31.10.2019 18:35

Университет Берлина не нашел плагиата в диссертации министра ФРГ по делам семьи и молодежи

Свободный университет Берлина завершил проверку диссертации министра по делам семьи и молодежи Франциски Гиффей и не нашел плагиата в тексте, говорится в заявлении учебного заведения.

"Диссертация - это исследование единичного случая на основе интервью и представляет собой существенный вклад в эмпирическую политологию в сфере политики ЕС... Общая картина имеющихся (ИФ - в диссертации) недочетов не дает основания для отзыва докторской степени", - сказано в опубликованном заявлении университета.

В документе сказано, что исследование Гиффей имеет эмпирический характер. Специалисты нашли в работе недочеты, но считают, что министр провела ее самостоятельно, и этот факт сомнению не подлежит.

Проверка длилась с февраля по собственной просьбе Гиффей, ее обвиняли в том, что во многих местах она списала чужой текст или некорректно его цитировала. Министр заявила, что в случае, если ее диссертацию сочтут несостоятельной, она освободит свой пост.

Комментируя решение университета, она сказала, что "с радостью продолжит работу министром".

Это не первый случай за последние несколько лет, когда высокопоставленных немецких политиков обвиняют в плагиате. Своих должностей в результате проверки диссертаций ранее лишился экс-министр обороны Карл-Теодор цу Гуттенберг и экс-министр образования Анете Шаван. Оба политика представляли партийный союз канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС, Гиффей состоит в Социал-демократической партии Германии СДПГ.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МИНИСТР, ДИССЕРТАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]