Президент Азербайджана пригрозил суровыми наказаниями чиновникам за взяточничество и коррупцию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что главы Исполнительных властей не должны заниматься «кабинетной деятельностью».

Алиев в четверг сменил глав Исполнительных властей Хачмазского района и города Евлах. Согласно распоряжению президента, Эльнур Рзаев назначен главой ИВ Хачмазского района. На этом посту он сменил Шамседдина Ханбабаева. Главой ИВ Евлаха назначен Анар Тагиев, который сменил на этом посту Годжу Самедова.

«Основной задачей, стоящей перед вами является обеспечение социально-экономического развития района (города), который возглавляете. Вы должны быть в постоянном контакте с гражданами, ходить по селам, проводить встречи с сельчанами. Ваша работа не должна быть кабинетной»,- заявил Алиев в ходе встречи с Рзаевым и Тагиевым.

Глава государства, в лице Рзаева и Тагиева обратился и к другим руководителям Исполнительных властей Азербайджана.

«Все нелицеприятные действия должны быть прекращены, взяточничество и коррупция должны быть искоренены. Я инструктирую вас лично. Если я услышу, узнаю, что вы идете не в ту сторону, вы будете сурово наказаны. Знайте это с самого начала, и пусть все представители и руководители местных исполнительных властей услышат меня»,- заявил Алиев.

«В Азербайджане должна вестись беспощадная борьба с коррупцией и взяточничеством. Эта рана может замедлить наше развитие и подорвать наши планы на будущее. Правда эта проблема имеет место в каждой стране. Главное, как руководство реагирует на нее», - добавил он.

Президент отметил, что прозрачность и честность в Азербайджане должны стать «образом жизни каждого государственного чиновника».

«Вы должны жить заботами граждан, знать их проблемы и делать правильный анализ. Какие вопросы могут быть решены на районном уровне, вам необходимо их решить. А если вы не можете решить вопрос своими силами, вам следует обратиться в центральные исполнительные органы, включая Администрацию президента, мы решим существующие проблемы», - подчеркнул Алиев.

Ф.Исазаде