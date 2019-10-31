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Регион 31.10.2019 19:01

В Армении задумались о покупке нового президентского самолета

Правительство Армении обсуждает возможность приобретения нового самолета для премьер-министра, заявил руководитель аппарата правительства республики Эдуард Агаджанян.

"Действующий самолет (Airbus A319, 1998 года выпуска - ИФ) уже устарел. Кроме того, его обслуживание дорогое. Обсуждается возможность покупки нового самолета. Также таким образом будет решен вопрос трансатлантических полетов", - сказал Агаджанян журналистам во вторник. По его словам, старый "борт номер один", вероятно, будет продан.

В сентябре премьер Армении Никол Пашинян посетил с рабочим визитом США, для чего воспользовался чартерным рейсом, арендовав за $350 тыс. самолет Gulfstream G550. Информацию подтвердил пресс-секретарь армянского премьера Владимир Карапетян, что впоследствии стало причиной резкой критики правительства, в частности, СМИ обвинили главу правительства в нецелевом расходовании бюджетных средств.

Армянское издание Hetq.am в результате проведенного расследования выяснило, что самолет принадлежит австрийской компании "Avcon Jet AG", собственником которой является украинский политик Нестор Шуфрич. Кроме того, местные СМИ выяснили, что в октябре правительство приобрело два новых бронированных автомобиля Mercedes S 600 W222, заплатив за каждый $540 тыс.

Руководитель аппарата правительства подтвердил во вторник покупку новых автомобилей, сообщив, что один из них обслуживает премьер-министра. При этом он опроверг сведения СМИ о том, что второй автомобиль куплен для супруги премьера. "Стоимость раскрыть не могу, поскольку решения приняты под грифом "секретно"", - отметил Агаджанян.

Ранее Пашинян пользовался бронированным автомобилем Mercedes S 600 W221, который ранее обслуживал его предшественника Сержа Саргсяна.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, САМОЛЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]