Минтранс РФ за компенсацию авиакомпаниям только прямых убытков от запрета полетов в Грузию

Минтранс РФ поддерживает идею компенсировать авиакомпаниям только прямые убытки от запрета авиасообщения с Грузией, методика подсчетов для выплаты компенсаций все еще обсуждается, сообщил журналистам замглавы Минтранса РФ Александр Юрчик в кулуарах форума "Крылья будущего" в четверг.
"Авиакомпании по-прежнему убеждены, что нужно рассчитывать и упущенную выгоду, и некие косвенные расходы. С нашей точки зрения, мы можем компенсировать авиакомпаниям только прямые убытки", - сказал Юрчик.
Он отметил, что подсчеты по компенсациям готовы, однако по методике этих подсчетов все еще "идёт дискуссия". "Пока решения о компенсации за потери Грузии, окончательного решения, как такового нет. Вопрос в процессе обсуждения", - отметил он.
Глава Минтранса Евгений Дитрих сообщал ранее, что решение РФ о запрете полетов в Грузию (с 8 июля) предварительно обойдется авиакомпаниям примерно в 3 млрд рублей убытков. "Сейчас расчеты производятся. Предварительно мы оценивали эту сумму - предварительно, очень предварительно - в районе около 3 млрд рублей", - говорил министр, отмечая, что в эту сумму входят прямые убытки и часть упущенной выгоды.
Из РФ в Грузию до закрытия авиасообщения летали "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", S7, Red Wings, "ЮТэйр", "Победа". В направлении России рейсы выполняли грузинские перевозчики Georgian Airways и MyWay Airlines.
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