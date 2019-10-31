Президент Алиев поручил сделать динамичной жизнь в регионах Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев недоволен состоянием Молодежных центров в районах страны, на которые местные органы исполнительной власти «повесили замки» сразу после их открытия.
Алиев в четверг принял новых глав Исполнительных властей Хачмазского района и города Евлах.
«По имеющейся у меня информации, Молодежные центры, которые были открыты при моем участии в нескольких районах, сегодня закрыты. На их двери повесили замок, они работают для вида. Это возмутительно. На их строительство потрачены средства»,- заявил Алиев в ходе встречи.
Глава государства отметил, что молодежные центры были построены для того, чтобы молодежь проводила там свободное время. «Там нужно организовывать интересные мероприятия, интеллектуальные игры и мероприятия по патриотизму. Эти центры строятся и часто не используются»,- подчеркнул он.
«Для чего построены Центры имени Гейдара Алиева? Чтобы граждане могли проводить в них свое свободное время, в этих центрах нужно организовывать кружки, выставки», - добавил он.
Глава государства поручил новым главам Исполнительной власти заняться этим вопросом, чтобы «жизнь в районах была динамичной».
Ф.Исазаде
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