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Внутренняя политика 31.10.2019 17:21

Президент Алиев поручил сделать динамичной жизнь в регионах Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев недоволен состоянием Молодежных центров в районах страны, на которые местные органы исполнительной власти «повесили замки» сразу после их открытия.

Алиев в четверг принял новых глав Исполнительных властей Хачмазского района и города Евлах.

«По имеющейся у меня информации, Молодежные центры, которые были открыты при моем участии в нескольких районах, сегодня закрыты. На их двери повесили замок, они работают для вида. Это возмутительно. На их строительство потрачены средства»,- заявил Алиев в ходе встречи.

Глава государства отметил, что молодежные центры были построены для того, чтобы молодежь проводила там свободное время. «Там нужно организовывать интересные мероприятия, интеллектуальные игры и мероприятия по патриотизму. Эти центры строятся и часто не используются»,- подчеркнул он.

«Для чего построены Центры имени Гейдара Алиева? Чтобы граждане могли проводить в них свое свободное время, в этих центрах нужно организовывать кружки, выставки», - добавил он.

Глава государства поручил новым главам Исполнительной власти заняться этим вопросом, чтобы «жизнь в районах была динамичной».

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, ЦЕНТРЫ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]