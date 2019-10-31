Yapi Kredi Bank Azerbaijan сократил в январе-сентябре активы на 3,1%, увеличил чистую прибыль на 39,5%

ЗАО «Yapi Kredi Bank Azerbaijan» сократил в январе-сентябре 2019 года активы на 3,1% - до 413,659 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.
Кредитный портфель банка на 30 сентябре 2019 года составил 181,052 млн манатов (рост в январе-сентябре на 4%).
Обязательства банка на конец отчетного периода равны 332,918 млн манатов (спад на 4,3%), из них депозиты – 300,232 млн манатов (спад на 6,4%).
Капитал на 1 октября 2019 года равен 80 млн 741 тыс. манатов (рост на 2,5%), уставный капитал – 55 млн 381 тыс. манатов (не изменился).
Чистая прибыль банка по итогам деятельности за отчетный период составила 3,773 млн манатов (рост по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 39,5% - ИФ).
Yapi Kredi Bank Azerbaijan создан в 1998 году. Акционерами банка являются три турецкие компании.
А.Мамедов
Чиновники, участвовавшие в хищениях посредством «мертвых душ», уже наказаны – президент Азербайджана
Президент Алиев поручил сделать динамичной жизнь в регионах Азербайджана
Президент Азербайджана пригрозил суровыми наказаниями чиновникам за взяточничество и коррупцию
Правоохранительные органы Азербайджана исключают умышленный наезд на Гюльалыева
Президент Алиев утвердил присоединение Азербайджана к Конвенции СЕ о защите детей от сексуального насилия
Президент Алиев считает примитивным и низким уровень сервиса в ряде зон отдыха в Набрани
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного здания в Агдаше
ИВ Агсу определилась с подрядчиком ремонта домов, пострадавших от землетрясения
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного здания в Габале
Университет Берлина не нашел плагиата в диссертации министра ФРГ по делам семьи и молодежи
Еврокомиссия ожидает, что "Северный поток - 2" будет подчиняться правилам Энергетического рынка ЕС
КНР и США ищут новую площадку для подписания "первой фазы" торгового соглашения - Трамп
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Анар Гасанов: Все больше клиентов выбирают AccessBank в качестве основного финансового партнера
Азербайджан ужесточит борьбу с допингом в фитнес-центрах
Путин в среду посетит Будапешт с рабочим визитом
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку