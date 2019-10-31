Yapi Kredi Bank Azerbaijan сократил в январе-сентябре активы на 3,1%, увеличил чистую прибыль на 39,5%

ЗАО «Yapi Kredi Bank Azerbaijan» сократил в январе-сентябре 2019 года активы на 3,1% - до 413,659 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Кредитный портфель банка на 30 сентябре 2019 года составил 181,052 млн манатов (рост в январе-сентябре на 4%).

Обязательства банка на конец отчетного периода равны 332,918 млн манатов (спад на 4,3%), из них депозиты – 300,232 млн манатов (спад на 6,4%).

Капитал на 1 октября 2019 года равен 80 млн 741 тыс. манатов (рост на 2,5%), уставный капитал – 55 млн 381 тыс. манатов (не изменился).

Чистая прибыль банка по итогам деятельности за отчетный период составила 3,773 млн манатов (рост по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 39,5% - ИФ).

Yapi Kredi Bank Azerbaijan создан в 1998 году. Акционерами банка являются три турецкие компании.

А.Мамедов