Чиновники, участвовавшие в хищениях посредством «мертвых душ», уже наказаны – президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уличил ряда чиновников в хищениях посредством «мертвых душ», они наказаны.
Алиев в четверг принял новых глав Исполнительных властей Хачмазского района и города Евлах.
«Некоторые главы Исполнительных властей занимались внесением в списки «мертвых душ», присваивали положенные им средства, тем самым занимаясь хищением. Они уже наказаны», - заявил Алиев в ходе встречи.
Глава государства отметил, что в большинстве поступающих из регионов информаций указывается: «все отлично, все хорошо, мы проводимым все работы на самом высоком уровне».
«Но в реальности это не так. Некоторые главы ИВ предоставляют ложную информацию», - заявил президент.
По мнению главы государства, некоторые главы региональных ИВ, таким образом, пытаются скрыть свои недостатки и существующие проблемы. «Проблемы нужно выявлять и решать, а не покрывать», - заявил Алиев.
Ф.Исазаде
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