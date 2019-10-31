Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8981 RUR   0.0267 GBR   2.1976 TRY   0.2978

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.54 -0.27 Brent 61.59 0.02

Погода в Баку

  ночь день

Внутренняя политика 31.10.2019 17:42

Чиновники, участвовавшие в хищениях посредством «мертвых душ», уже наказаны – президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уличил ряда чиновников в хищениях посредством «мертвых душ», они наказаны.

Алиев в четверг принял новых глав Исполнительных властей Хачмазского района и города Евлах.

«Некоторые главы Исполнительных властей занимались внесением в списки «мертвых душ», присваивали положенные им средства, тем самым занимаясь хищением. Они уже наказаны», - заявил Алиев в ходе встречи.

Глава государства отметил, что в большинстве поступающих из регионов информаций указывается: «все отлично, все хорошо, мы проводимым все работы на самом высоком уровне».

«Но в реальности это не так. Некоторые главы ИВ предоставляют ложную информацию», - заявил президент.

По мнению главы государства, некоторые главы региональных ИВ, таким образом, пытаются скрыть свои недостатки и существующие проблемы. «Проблемы нужно выявлять и решать, а не покрывать», - заявил Алиев.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, ЧИНОВНИКИ, ХИЩЕНИЯ


Похожие новости


Президент Азербайджана призвал чиновников служить народу и устранить высокомерие

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]