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СНГ 31.10.2019 19:44

Заседание союзного Совмина Белоруссии и РФ планируется на конец ноября в России

Заседание союзного Совмина РФ-Белоруссия планируется провести в конце ноября в России, заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

"Сейчас определяется дата, думаю, что это пройдет в последней декаде ноября. Повестка дня сформулирована, там много разных текущих вопросов", - сказал Рапота. которого цитирует госагентство БелТА.

По его словам, по регламенту заседание должно пройти в России.

Основной темой обсуждения, продолжил Рапота, должна стать программа действий по углубленной интеграции двух стран. "Тема будущего Союзного государства в русле той работы, которую проводит рабочая группа под руководством глав Минэкономики, наверное, станет предметом обмена мнениями и, возможно, каких-то решений", - отметил он.

Как сообщалось, Белоруссия и Россия в конце 2018 года решили создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. С российской стороны группу возглавил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, с белорусской - министр экономики Дмитрий Крутой.

В настоящее время Москва и Минск ведут согласование "дорожных карт" по интеграции в рамках обновленной программы действий по созданию Союзного государства. Ранее премьер-министры двух стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас говорили о том, что программа интеграции и "дорожные карты" к ней планируется представить президентам двух стран в начале декабря.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, СОВМИН, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]