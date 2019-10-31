Венгрия в последний момент сняла вето с заявления комиссии Украина-НАТО

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт снял свое вето с принятия заявления комиссии Украина-НАТО, поскольку в последний момент венгерские предложения к документу были учтены, сообщает интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на венгерское госагентство MTI.

В четверг утром глава МИД Венгрии заявил, что послы НАТО и Украины приняли документ, в который "в последнюю минуту, уже после официального дедлайна", были внесены венгерские предложения.

"В конце концов наши предложения были учтены, поэтому совместное заявление решительно выступает за ущемленную венгерскую общину и призывает Украину соблюдать международные правила и стандарты международных организаций", - сказал Сийярто.

В минувшую среду на Евразийском саммите в Будапеште Сиярто сказал, что Венгрия заблокировала совместное заявление послов НАТО и Украины, поскольку ее предложения были отклонены. Он отметил, что "лишение прав меньшинства одной из стран-участниц НАТО по меньшей мере заслуживает упоминания в таком документе". Кроме того, Будапешт хотел, чтобы в заявлении содержалось положение о восстановлении этих прав.