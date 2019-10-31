Президент Алиев утвердил присоединение Азербайджана к Конвенции СЕ о защите детей от сексуального насилия

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил присоединение страны к «Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия».

Президент Алиев утвердил соответствующий документ, принятый парламентом Азербайджана на заседании 22 октября 2019 года.

Конвенция была заключена и подписана 25 октября 2007 года в Лансароте (Канарские острова, Испания).

Страны, ратифицировавшие Конвенцию, соглашаются ввести уголовную ответственность за сексуальные действия с детьми, не достигшими возраста сексуального согласия вне зависимости от контекста. Кроме того Конвенция обязывает вести уголовное наказание за вовлечение, принуждение или использование детскую проституции (статья 19) и за производство, предоставление, распространение, приобретение, хранение, получение доступа к детской порнографии (статья 20; включая изображения ребёнка, совершающего сексуально откровенные действия и изображения половых органов ребёнка в сексуальных целях). Предлагается ряд мер, направленных на предотвращение сексуальной эксплуатации детей.

А.Азизов