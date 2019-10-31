Exillon Energy хочет уйти с Лондонской биржи

Exillon Energy, подконтрольная бизнесмену Алексею Хотину, находящемуся под домашним арестом по делу о растрате в банке "Югра", проведет делистинг с Лондонской фондовой биржи (LSE).
Уход с Лондонской биржи предстоит утвердить на внеочередном собрании акционеров, которое планируется созвать в ближайшее время, сообщает компания. На собрании также планируется утвердить и дату делистинга.
Для выкупа акций Exillon намерен объявить оферту, она не будет превышать 25% от объема акций, находящихся в обращении, отмечает компания.
Как сообщалось, с 1 мая Exillon приостановила торги акциями на Лондонской бирже, потому что не успела в срок подготовить отчет за 2018 год по МСФО.
Акции Exillon торгуются на Лондонской бирже в сегменте премиум-класса. По правилам биржи, компания должна опубликовать годовой отчет в течение четырех месяцев после окончания отчетного года, то есть до 30 апреля. В нефтяной компании объясняли задержку тем, что совету директоров, топ-менеджменту и аудиторам необходимо более детально изучить характер сделок, заключенных ранее компаниями группы.
Exillon Energy ведет добычу углеводородов в Ханты-Мансийском автономном округе и республике Коми. Запасы компании по категории 1Р оцениваются в 175,751 млн баррелей, по 2Р - 465,221 млн баррелей, по 3Р - 793,329 млн баррелей.
Крупнейшим акционером британской компании является девелопер А.Хотин (владеет 30% через Seneal International Agency), еще 27% НК принадлежит Sinclare Holdings Limited, подконтрольной Александру Клячину. По данным источников на рынке, Клячину принадлежит сеть Azimut Hotels. Хотину помимо Exillon Energу принадлежит ряд нефтяных активов.
Как сообщалось, Хотин в конце апреля был помещен под домашний арест по делу о растрате 7,5 млрд рублей в банке "Югра", где он был основным акционером. Лицензию у "Югры" ЦБ отозвал с 28 июля 2017 года. Крах "Югры" стал крупнейшим страховым случаем в истории РФ с выплатами вкладчикам около 173 млрд рублей.
Басманный суд Москвы 15 сентября продлил Хотину домашний арест.
Оппозиция Азербайджана отменила запланированный на субботу митинг в Баку
ЦИК Азербайджана утвердил полномочных представителей ряда партий на муниципальных выборах
Чиновники, участвовавшие в хищениях посредством «мертвых душ», уже наказаны – президент Азербайджана
Президент Азербайджана ознакомился с результатом реконструкции на одной из улиц в Баку
Правоохранительные органы Азербайджана исключают умышленный наезд на Гюльалыева
Президент Алиев утвердил присоединение Азербайджана к Конвенции СЕ о защите детей от сексуального насилия
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного здания в Агдаше
ИВ Агсу определилась с подрядчиком ремонта домов, пострадавших от землетрясения
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного здания в Габале
Иран 7 ноября может еще больше сократить обязательства по СВПД
Патрушев обсудил с президентом Узбекистана взаимодействие в сфере безопасности
Нацбанк Белоруссии выступает за сохранение белорусского рубля как символа независимости
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Анар Гасанов: Все больше клиентов выбирают AccessBank в качестве основного финансового партнера
Азербайджан ужесточит борьбу с допингом в фитнес-центрах
Путин в среду посетит Будапешт с рабочим визитом
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку