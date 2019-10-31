Exillon Energy хочет уйти с Лондонской биржи

Exillon Energy, подконтрольная бизнесмену Алексею Хотину, находящемуся под домашним арестом по делу о растрате в банке "Югра", проведет делистинг с Лондонской фондовой биржи (LSE).

Уход с Лондонской биржи предстоит утвердить на внеочередном собрании акционеров, которое планируется созвать в ближайшее время, сообщает компания. На собрании также планируется утвердить и дату делистинга.

Для выкупа акций Exillon намерен объявить оферту, она не будет превышать 25% от объема акций, находящихся в обращении, отмечает компания.

Как сообщалось, с 1 мая Exillon приостановила торги акциями на Лондонской бирже, потому что не успела в срок подготовить отчет за 2018 год по МСФО.

Акции Exillon торгуются на Лондонской бирже в сегменте премиум-класса. По правилам биржи, компания должна опубликовать годовой отчет в течение четырех месяцев после окончания отчетного года, то есть до 30 апреля. В нефтяной компании объясняли задержку тем, что совету директоров, топ-менеджменту и аудиторам необходимо более детально изучить характер сделок, заключенных ранее компаниями группы.

Exillon Energy ведет добычу углеводородов в Ханты-Мансийском автономном округе и республике Коми. Запасы компании по категории 1Р оцениваются в 175,751 млн баррелей, по 2Р - 465,221 млн баррелей, по 3Р - 793,329 млн баррелей.

Крупнейшим акционером британской компании является девелопер А.Хотин (владеет 30% через Seneal International Agency), еще 27% НК принадлежит Sinclare Holdings Limited, подконтрольной Александру Клячину. По данным источников на рынке, Клячину принадлежит сеть Azimut Hotels. Хотину помимо Exillon Energу принадлежит ряд нефтяных активов.

Как сообщалось, Хотин в конце апреля был помещен под домашний арест по делу о растрате 7,5 млрд рублей в банке "Югра", где он был основным акционером. Лицензию у "Югры" ЦБ отозвал с 28 июля 2017 года. Крах "Югры" стал крупнейшим страховым случаем в истории РФ с выплатами вкладчикам около 173 млрд рублей.

Басманный суд Москвы 15 сентября продлил Хотину домашний арест.