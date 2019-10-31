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СНГ 31.10.2019 20:16

Минск заявил о готовности к переговорам с ЕС по базовому соглашению

Белоруссия выразила готовность к началу переговоров по базовому соглашению с Евросоюзом, сообщает госагентство БелТА по итогам встречи госсекретаря Совбеза республики Станислава Зася и заместителя гендиректора Еврокомиссии по вопросам соседства и переговорам о расширении ЕС Мацея Поповского.

"Представителю Еврокомиссии доведена заинтересованность в согласовании приоритетов партнерства и начале переговоров по базовому соглашению между Беларусью и ЕС", - отмечается в сообщении.

Кроме того, по данным агентства, на встрече обсуждались проблематика международной и региональной безопасности, а также актуальные вопросы белорусско-европейского взаимодействия.

"Положительная оценка дана результатам реализации совместных с Европейским союзом проектов в сфере эффективного управления границами, обеспечения безопасности и миграции. Высказаны предложения по вопросу снятия санкций ЕС в отношении Беларуси", - говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудничество Минска и Брюсселя регулируется договором, подписанным еще в 1989 году СССР и Европейским экономическим сообществом. Белоруссия является единственной среди шести стран-участниц программы Евросоюза "Восточное партнерство", не имеющей двустороннего соглашения о партнерстве и сотрудничестве c ЕС.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕС, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]