Минск заявил о готовности к переговорам с ЕС по базовому соглашению

Белоруссия выразила готовность к началу переговоров по базовому соглашению с Евросоюзом, сообщает госагентство БелТА по итогам встречи госсекретаря Совбеза республики Станислава Зася и заместителя гендиректора Еврокомиссии по вопросам соседства и переговорам о расширении ЕС Мацея Поповского.

"Представителю Еврокомиссии доведена заинтересованность в согласовании приоритетов партнерства и начале переговоров по базовому соглашению между Беларусью и ЕС", - отмечается в сообщении.

Кроме того, по данным агентства, на встрече обсуждались проблематика международной и региональной безопасности, а также актуальные вопросы белорусско-европейского взаимодействия.

"Положительная оценка дана результатам реализации совместных с Европейским союзом проектов в сфере эффективного управления границами, обеспечения безопасности и миграции. Высказаны предложения по вопросу снятия санкций ЕС в отношении Беларуси", - говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудничество Минска и Брюсселя регулируется договором, подписанным еще в 1989 году СССР и Европейским экономическим сообществом. Белоруссия является единственной среди шести стран-участниц программы Евросоюза "Восточное партнерство", не имеющей двустороннего соглашения о партнерстве и сотрудничестве c ЕС.