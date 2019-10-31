Китай и США занимаются поиском новой площадки для проведения встречи американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина с целью подписания главами двух стран достигнутого ранее в этом месяце соглашения по первой фазе урегулирования торгового спора.
"Китай и США работают над выбором новой площадки для подписания первой фазы торгового соглашения, которая составляет порядка 60% всей сделки, после отмены саммита АТЭС в Чили по независящим от нас обстоятельствам", - написал Трамп в "Твиттере".
По его словам, о новом месте встречи будет объявлено в скором времени.
"Председатель Си и президент Трамп подпишут соглашение", - пообещал Трамп.
Президент Чили Себастьян Пиньера объявил в среду, что страна не сможет принять саммит АТЭС, который должен был пройти 16-17 ноября, поскольку правительству необходимо сфокусироваться на разрешении обострившихся в последние недели социальных конфликтов. В ходе саммита АТЭС планировалось подписание Трампом и Си Цзиньпином соглашения по первой фазе урегулирования торгового спора.
Тем не менее, Белый дом заявил в среду, что рассчитывает на подписание соглашения с Китаем в намеченные ранее сроки.
Ранее в этом месяце США и Китай объявили о заключении промежуточного торгового соглашения, в связи с чем Вашингтон отказался от увеличения пошлин на товары китайского экспорта общим объемом $250 млрд c 25% до 30%, которое было запланировано на 15 октября. Трамп сообщил, что, по условиям соглашения, КНР увеличит импорт американской сельхозпродукции на $40-50 млрд.
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