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Дальнее зарубежье 31.10.2019 17:57

КНР и США ищут новую площадку для подписания "первой фазы" торгового соглашения - Трамп

Китай и США занимаются поиском новой площадки для проведения встречи американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина с целью подписания главами двух стран достигнутого ранее в этом месяце соглашения по первой фазе урегулирования торгового спора.

"Китай и США работают над выбором новой площадки для подписания первой фазы торгового соглашения, которая составляет порядка 60% всей сделки, после отмены саммита АТЭС в Чили по независящим от нас обстоятельствам", - написал Трамп в "Твиттере".

По его словам, о новом месте встречи будет объявлено в скором времени.

"Председатель Си и президент Трамп подпишут соглашение", - пообещал Трамп.

Президент Чили Себастьян Пиньера объявил в среду, что страна не сможет принять саммит АТЭС, который должен был пройти 16-17 ноября, поскольку правительству необходимо сфокусироваться на разрешении обострившихся в последние недели социальных конфликтов. В ходе саммита АТЭС планировалось подписание Трампом и Си Цзиньпином соглашения по первой фазе урегулирования торгового спора.

Тем не менее, Белый дом заявил в среду, что рассчитывает на подписание соглашения с Китаем в намеченные ранее сроки.

Ранее в этом месяце США и Китай объявили о заключении промежуточного торгового соглашения, в связи с чем Вашингтон отказался от увеличения пошлин на товары китайского экспорта общим объемом $250 млрд c 25% до 30%, которое было запланировано на 15 октября. Трамп сообщил, что, по условиям соглашения, КНР увеличит импорт американской сельхозпродукции на $40-50 млрд.

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Тэги: КИТАЙ, США, ВСТРЕЧА, ПЛОЩАДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]