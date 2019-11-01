Компания «Norm» провела серию мероприятий для клиентов

Оставаясь верным своей традициии, «Norm» и в этом году организовывала встречи, мероприятия для клиентов. На мероприятия, состоявшиеся 04.10.-24.10.2019 года, были приглашены клиенты около 40 регионов.

Основная цель встреч – повышение лояльности и удовлетворенности клиентов благодаря особой заботе и вниманию к ним, создание благоприятных условий для обмена идеями с коллегами и взаимного общения с руководством завода «Norm Sement», предоставление ответа на вопросы клиентов, оценка предложений и идей.

Мероприятия были проведены при участии около 1500 дилеров в таких регионах, как Губа, Гусар, Хачмаз, Хызы, Ахсу, Шемаха, Кюрдамир, Габала, Исмаиллы, Огуз, Агдаш, Уджар, Гёйчай, Гах, Шеки, Загатала, Балакен, Гянджа, Товуз, Газах, Шамкир, Агстафа, Гёйгёль, Самух, Евлах, Мингячевир, Барда, Тертер, Агджабеди, Агдам, Физули, Ленкорань, Масаллы, Нефтечала, Сальян, Билясувар, Гаджигабул, Ширван, Саатлы, Сабирабад, Имишли, Бейляган.

На мероприятии для клиентов был организован торжественный прием, концертные программы, в результате проведенных развлекательных конкурсов и игр клиентам были вручены ценные подарки. Кроме этого, в ходе мероприятия дилерам, отличившиеся объемом продаж в течение года, были вручены ценные подарки.

На встречах при участии персонала Департамента продаж и Департамента маркетинга «Norm Sement», клиенты выразили удовлетворенность и благодарность за внимание и заботу, проявляемую компанией по отношению к ним.

«Norm Sement», основным принципом деятельности, которой является удовлетворенность клиентов, в настоящее время разрабатывает план мероприятий, нацеленных на улучшение клиентских отношений и повышение лояльности, при сотрудничестве с местными и зарубежными компаниями.