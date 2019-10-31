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Финансы 31.10.2019 18:01

Azer-Turk Bank сократил в январе-сентябре активы на 5%, увеличил чистую прибыль в 5,6 раза

Азербайджано-турецкий «Azer-Turk Bank» сократил в январе-сентябре 2019 года активы на 5% - до 351,879 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель на 30 сентября 2019 года составил 172,699 млн манатов (спад на 1,5%).

Обязательства банка равны 296,163 млн манатов (спад на 5,9%).

Клиентские счета в банке на конец сентября составили 184,681 млн манатов (спад на 9,9%).

Капитал банка на 30 сентября 2019 года равен 55,717 млн манатов (рост на 0,6%), уставный капитал – 50 млн манатов (не изменился).

Чистая прибыль банка по итогам деятельности в январе-сентябре текущего года составила 672 тыс. манатов (рост в 5,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018г).

Azer-Turk Bank создан в мае 1995 года и входит в число 15 ведущих банков страны. Основным акционером является Госкомитет по имущественным вопросам Азербайджана (75%). Акционерами банка также являются турецкий Ziraat Bank, азербайджанская перестраховочная компания «AzRe Tekrarsigorta» и азербайджанская специализированная компания по страхованию жизни «Qala Heyat Sigorta».

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНК, АКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]