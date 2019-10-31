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Дальнее зарубежье 31.10.2019 20:42

ЕС направил сирийским беженцам в Турции транш гуманитарной помощи размером более чем в 660 млн евро

Еврокомиссия объявила в четверг о направлении 663 млн евро в качестве гуманитарной помощи сирийским беженцам, находящимся в Турции.

Эти средства, говорится в коммюнике ЕК, пойдут на продолжение крупных проектов в рамках Механизма поддержки беженцев в Турции. 600 млн евро обеспечат непрерывность крупнейшей в истории гуманитарной программы ЕС - Чрезвычайной системы социальной защиты (ESSN). Оставшиеся деньги будут поддерживать проекты в области образования и основных услуг, таких как здравоохранение.

"Поддержка ЕС оказала реальное влияние на жизнь беженцев, находящихся в Турции. Благодаря поддержке ЕС около 1,7 млн беженцев могут удовлетворить свои основные жизненные потребности, и более полумиллиона детей-беженцев ходят в школу", - заявил комиссар по гуманитарной помощи и управлению кризисами Христос Стилианидес.

Еврокомиссия напоминает, что деньги на поддержку сирийских беженцев в Турции направляются не турецкому правительству, а через международные гуманитарные организации и независимые НКО.

"Все гуманитарное финансирование ЕС строго контролируется, осуществляется исключительно через наших гуманитарных партнеров, и бенефициары проектов хорошо известны", - подчеркивается в коммюнике.

Механизм поддержки беженцев в Турции создан в 2015 году в ответ на призыв лидеров стран ЕС о значительном дополнительном финансировании проектов помощи сирийским беженцам. Его общий бюджет составляет 6 млрд евро, разделенных на два равных транша по 3 млрд евро каждый.

Из этих денег уже освоено более 2,6 млрд евро, заключены контракты на более чем 4,2 млрд евро, ассигновано более 5,8 млрд евро, 95 проектов находятся в стадии выполнения. 2,4 млрд евро (из 6 млрд) выделено на гуманитарную помощь.

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Тэги: ЕС, ТУРЦИЯ, БЕЖЕНЦЫ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]