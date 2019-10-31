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Регион 31.10.2019 21:00

Грузия планирует удвоить товарооборот с Турцией - премьер Гахария

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария назвал Турцию стратегическим партнером своей страны и заявил о планах удвоить товарооборот между двумя странами.

"Мы ценим роль Турции в обеспечении безопасности на Черном море и в целом регионе. В этом контексте мы очень благодарны руководству Турции за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в последние десятилетия. Мы разделяем позицию, что все конфликты в регионе должны быть урегулированы только мирными путями", - приводит пресс-служба правительства Грузии слова Гахария, сказанные на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Гахария в четверг прибыл в Турцию с официальным визитом.

"Турция сегодня самый большой торговый партнер Грузии, однако в ближайшие годы торговля между двумя странами может быть удвоена", - отметил премьер-министр.

"Грузию связывает с Турцией стратегическое партнерство, и мы сделаем все возможное, чтобы это партнерство перешло на более качественный уровень. Сегодня мы обсудили многие вопросы сотрудничества в сферах безопасности, культуры и, конечно же, мы рассмотрели вопросы экономического сотрудничества", - добавил он.

Гахария пригласил Эрдогана посетить Грузию с визитом в любое удобное для него время.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТУРЦИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]