Правоохранительные органы Азербайджана исключают умышленный наезд на Гюльалыева

Автонаезд на правозащитника Огтайа Гюльалыева не был предумышленным, говорится в совместном заявлении Главного управления полиции Баку и прокуратуры города.
«Проведенные следственные мероприятия показали, что наезд на правозащитника Гюльалыева было случайным. Распространяемые слухи об умышленном наезде не отражают действительность и данный факт полностью исключается правоохранительными органами», - отмечается в заявлении.
В настоящее время по делу продолжаются необходимые следственные мероприятия. После получения результатов назначенных экспертиз действия водителя, сбившего правозащитника получат необходимую правовую оценку.
Вечером 29 октября Гюльалыев был доставлен в Клинический медицинский центр в результате ДТП водителем автомобиля, совершившего автонаезд на правозащитника. Врачи диагностировали у Гюльалыева черепно-мозговую травму. По настоянию родственников он был переведен в частное медицинское учреждение «City Hospital».
А. Мамедов
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