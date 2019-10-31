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Происшествия 31.10.2019 18:33

Правоохранительные органы Азербайджана исключают умышленный наезд на Гюльалыева

Автонаезд на правозащитника Огтайа Гюльалыева не был предумышленным, говорится в совместном заявлении Главного управления полиции Баку и прокуратуры города.

«Проведенные следственные мероприятия показали, что наезд на правозащитника Гюльалыева было случайным. Распространяемые слухи об умышленном наезде не отражают действительность и данный факт полностью исключается правоохранительными органами», - отмечается в заявлении.

В настоящее время по делу продолжаются необходимые следственные мероприятия. После получения результатов назначенных экспертиз действия водителя, сбившего правозащитника получат необходимую правовую оценку.

Вечером 29 октября Гюльалыев был доставлен в Клинический медицинский центр в результате ДТП водителем автомобиля, совершившего автонаезд на правозащитника. Врачи диагностировали у Гюльалыева черепно-мозговую травму. По настоянию родственников он был переведен в частное медицинское учреждение «City Hospital».

А. Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРАВОЗАЩИТНИК, НАЕЗД, ЗАЯВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]