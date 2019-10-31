Россия и Турция будут осуществлять совместное патрулирование в районе Кобани несколько раз в неделю - ТВ

Россия и Турция будут проводить совместное патрулирование сирийско-турецкой границы в районе города Кобани несколько раз в неделю, сообщил в четверг Первый канал.

"Турецкая сторона будет участвовать в патрулировании несколько раз неделю. На графике российских военных полицейских это никак не скажется. Они будут обеспечивать порядок в этих районах каждый день", - говорится в репортаже Первого канала из Сирии.

Отряд российской военной полиции проехал по маршруту, где будет проходить совместное с Турцией патрулирование сирийско-турецкой границы, сообщается в репортаже. На кадрах видны бронетранспортер и три бронеавтобиля "Тигр" с российскими флагами.

"Первым на патрулирование вылетает беспилотник. (Российские) военные с воздуха осматривают маршрут колонны и дают добро на выезд. До границы всего несколько километров. За этой стеной уже турецкая территория. Практически весь маршрут проходит вдоль нее, местами вплотную к стене, где-то отдаляясь от нее на несколько километров", - говорится в репортаже Первого канала.

В нем отмечается, что протяженность маршрута - больше 150 км, российской колонне пришлось объезжать населенные пункты, в частности, город Кобани.

"Маршрут сложный, потому что акцент сделан на то, чтобы военная колонна с таким количеством техники не входила в город Кобани. Поэтому город объезжается по проселочным дорогам", - заявил офицер российской военной полиции Иван Жуков.

Город Кобани находится на севере Сирии, к западу от зоны, где проходила турецкая военная операция "Источник мира".

23 октября представитель командования российской группировки в Сирии генерал-лейтенант Игорь Серицкий сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК), что у российской военной полиции появится база недалеко от Кобани. Серицкий тогда сообщил о начале патрулирования российской военной полиции в районе границы Сирии и Турции.

"Мы находимся в двух километрах от города Айн-эль-Араб (Кобани). Здесь, на данной базе, будет размещено подразделение военной полиции российских Вооруженных сил, которое и будет осуществлять патрулирование", - заявил тогда Серицкий.

Курдские формирования отошли на 30 км от сирийско-турецкой в соответствии с российско-турецким меморандумом, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.