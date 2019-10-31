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Социум 31.10.2019 19:31

Президент Азербайджана ознакомился с результатом реконструкции на одной из улиц в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился в четверг с результатами работ по реконструкции участка улицы Шафаята Мехтиева от Тбилисского проспекта до улицы Льва Ландау в Ясамальском районе Баку, сообщает сайт главы государства.

А. Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, УЛИЦА, РЕКОНСТРУКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]