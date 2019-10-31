Президент Азербайджана ознакомился с результатом реконструкции на одной из улиц в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился в четверг с результатами работ по реконструкции участка улицы Шафаята Мехтиева от Тбилисского проспекта до улицы Льва Ландау в Ясамальском районе Баку, сообщает сайт главы государства.
А. Мамедов
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