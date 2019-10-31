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Регион 31.10.2019 21:31

Эрдоган согласился весной посетить Грузию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение главы правительства Грузия Георгия Гахария весной 2020 года нанести визит в республику.

"После проведения заседания совета стратегического партнерства (Грузии и Турции) я готов принять приглашение по поводу визита в Грузию весной", - заявил, как сообщает пресс-служба премьера Грузии, Эрдоган на совместном с Гахария брифинге в Анкаре.

По данным пресс-службы, на встрече стороны договорились, что заседание Совета стратегического сотрудничества Грузии и Турции состоится в ближайшее время в Анкаре.

Эрдоган сообщил, на встрече была достигнута договоренность расширить экономическое сотрудничество между двумя странами. "Сегодня мы еще раз выразили волю, что 1,5-миллиардный товарооборот должен увеличиться до 3 миллиардов долларов", - сказал он.

Как заявил президент Турции, на встрече с грузинским премьером обсуждались и вопросы региональной безопасности.

"Для нас независимость, политическая стабильность и территориальная целостность Грузии крайне важны", - отметил Эрдоган.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]