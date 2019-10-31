Эрдоган согласился весной посетить Грузию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение главы правительства Грузия Георгия Гахария весной 2020 года нанести визит в республику.
"После проведения заседания совета стратегического партнерства (Грузии и Турции) я готов принять приглашение по поводу визита в Грузию весной", - заявил, как сообщает пресс-служба премьера Грузии, Эрдоган на совместном с Гахария брифинге в Анкаре.
По данным пресс-службы, на встрече стороны договорились, что заседание Совета стратегического сотрудничества Грузии и Турции состоится в ближайшее время в Анкаре.
Эрдоган сообщил, на встрече была достигнута договоренность расширить экономическое сотрудничество между двумя странами. "Сегодня мы еще раз выразили волю, что 1,5-миллиардный товарооборот должен увеличиться до 3 миллиардов долларов", - сказал он.
Как заявил президент Турции, на встрече с грузинским премьером обсуждались и вопросы региональной безопасности.
"Для нас независимость, политическая стабильность и территориальная целостность Грузии крайне важны", - отметил Эрдоган.
Оппозиция Азербайджана отменила запланированный на субботу митинг в Баку
ЦИК Азербайджана утвердил полномочных представителей ряда партий на муниципальных выборах
Чиновники, участвовавшие в хищениях посредством «мертвых душ», уже наказаны – президент Азербайджана
Процедура импичмента причиняет вред фондовому рынку - Трамп
Exillon Energy хочет уйти с Лондонской биржи
Падение цен на нефть ускорилось, Brent подешевела до $60,1 за баррель
Президент Азербайджана ознакомился с результатом реконструкции на одной из улиц в Баку
Правоохранительные органы Азербайджана исключают умышленный наезд на Гюльалыева
Президент Алиев утвердил присоединение Азербайджана к Конвенции СЕ о защите детей от сексуального насилия
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного здания в Агдаше
ИВ Агсу определилась с подрядчиком ремонта домов, пострадавших от землетрясения
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного здания в Габале
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Анар Гасанов: Все больше клиентов выбирают AccessBank в качестве основного финансового партнера
Азербайджан ужесточит борьбу с допингом в фитнес-центрах
Путин в среду посетит Будапешт с рабочим визитом
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку