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ТЭК 31.10.2019 19:40

Падение цен на нефть ускорилось, Brent подешевела до $60,1 за баррель

Нефть эталонных марок ускорила снижение в ходе торгов в четверг на отчете о росте запасов топлива в США и слабых статданных из Китая.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent, торги которыми завершаются в четверг, на лондонской бирже ICE Futures к 19:09 подешевели на $0,51 (0,84%) - до $60,10 за баррель. Более активно торгуемый январский контракт снизился в цене на $0,92 (1,53%) - до $59,32 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени опускаются на $1,26 (2,29%) - до $53,80 за баррель.

С начала недели обе марки потеряли примерно 5%.

Основным негативным фактором для нефтяного рынка в четверг стали опасения по поводу замедления роста экономики Китая, одного из крупнейших потребителей нефти в мире.

Как сообщалось, индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в октябре снизился до 49,3 пункта по сравнению с 49,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). Это минимальный уровень за последние восемь месяцев. Аналитики в среднем прогнозировали, что значение индикатора останется на сентябрьском уровне.

Официальный PMI Китая в сфере услуг и строительстве в текущем месяце сократился до 52,8 пункта с 53,7 пункта месяцем ранее, сообщило ГСУ. Эксперты ожидали менее значительного снижения - до 53,6 пункта. Сводный индекс деловой активности в октябре опустился до 52 пункта с 53,1 пункта месяцем ранее.

Значение PMI меньше 50 пунктов указывает на ослабление активности в секторе - индекс находится ниже этой отметки уже шесть месяцев подряд.

Между тем накануне отчет Минэнерго США указал на рост запасов нефти в стране по итогам прошлой недели на 5,7 млн баррелей, тогда как средний прогноз аналитиков предусматривал увеличение всего на 2,5 млн баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, повысились четвертую неделю подряд - на 1,57 млн баррелей.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]