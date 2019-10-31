ЦИК Азербайджана утвердил полномочных представителей ряда партий на муниципальных выборах

Центральная избирательная комиссия Азербайджана утвердила кандидатуры полномочных представителей от правящей партии «Новый Азербайджан» на запланированных на 23 декабря 2019 года очередных муниципальных выборах.

Также Центризбирком утвердил кандидатуры полномочных представителей на муниципальных выборах от партий «Гражданское единство», «Народный фронт единого Азербайджана», «Национальное возрождение», «Умид», «Демократическое просвещение».

Кроме того утверждены кандидатуры полномочных представителей от Социал-демократической партии Азербайджана и партии «Родина».

Также был рассмотрен вопрос внесения изменений в составы ряда окружных избирательных комиссий, утверждены протоколы заседаний ЦИК от 23 и 28 октября.

Последние выборы в местные органы самоуправления в Азербайджане прошли в декабре 2014 года.

А. Мамедов