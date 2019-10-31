ЦИК Азербайджана утвердил полномочных представителей ряда партий на муниципальных выборах

Центральная избирательная комиссия Азербайджана утвердила кандидатуры полномочных представителей от правящей партии «Новый Азербайджан» на запланированных на 23 декабря 2019 года очередных муниципальных выборах.
Также Центризбирком утвердил кандидатуры полномочных представителей на муниципальных выборах от партий «Гражданское единство», «Народный фронт единого Азербайджана», «Национальное возрождение», «Умид», «Демократическое просвещение».
Кроме того утверждены кандидатуры полномочных представителей от Социал-демократической партии Азербайджана и партии «Родина».
Также был рассмотрен вопрос внесения изменений в составы ряда окружных избирательных комиссий, утверждены протоколы заседаний ЦИК от 23 и 28 октября.
Последние выборы в местные органы самоуправления в Азербайджане прошли в декабре 2014 года.
А. Мамедов
Процедура импичмента причиняет вред фондовому рынку - Трамп
Exillon Energy хочет уйти с Лондонской биржи
Падение цен на нефть ускорилось, Brent подешевела до $60,1 за баррель
Президент Азербайджана ознакомился с результатом реконструкции на одной из улиц в Баку
Правоохранительные органы Азербайджана исключают умышленный наезд на Гюльалыева
Президент Алиев утвердил присоединение Азербайджана к Конвенции СЕ о защите детей от сексуального насилия
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного здания в Агдаше
ИВ Агсу определилась с подрядчиком ремонта домов, пострадавших от землетрясения
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного здания в Габале
Иран 7 ноября может еще больше сократить обязательства по СВПД
Патрушев обсудил с президентом Узбекистана взаимодействие в сфере безопасности
Нацбанк Белоруссии выступает за сохранение белорусского рубля как символа независимости
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Анар Гасанов: Все больше клиентов выбирают AccessBank в качестве основного финансового партнера
Азербайджан ужесточит борьбу с допингом в фитнес-центрах
Путин в среду посетит Будапешт с рабочим визитом
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку