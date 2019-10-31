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Внутренняя политика 31.10.2019 20:42

ЦИК Азербайджана утвердил полномочных представителей ряда партий на муниципальных выборах

Центральная избирательная комиссия Азербайджана утвердила кандидатуры полномочных представителей от правящей партии «Новый Азербайджан» на запланированных на 23 декабря 2019 года очередных муниципальных выборах.

Также Центризбирком утвердил кандидатуры полномочных представителей на муниципальных выборах от партий «Гражданское единство», «Народный фронт единого Азербайджана», «Национальное возрождение», «Умид», «Демократическое просвещение».

Кроме того утверждены кандидатуры полномочных представителей от Социал-демократической партии Азербайджана и партии «Родина».

Также был рассмотрен вопрос внесения изменений в составы ряда окружных избирательных комиссий, утверждены протоколы заседаний ЦИК от 23 и 28 октября.

Последние выборы в местные органы самоуправления в Азербайджане прошли в декабре 2014 года.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЦИК, ВЫБОРЫ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]