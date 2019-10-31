Оппозиция Азербайджана отменила запланированный на субботу митинг в Баку

Руководство Национального совета демократических сил (НСДС) отменило запланированный на 2 ноября митинг в Баку, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook председатель НСДС Джамиль Гасанли.
Как сообщалось ранее МВД и Генпрокуратура Азербайджана сделали предупреждение оппозиции в связи с намерением провести несанкционированный митинг 2 ноября в центре Баку.
"Национальный совет демократических сил обратился в Исполнительную власть города Баку для проведения 2 ноября митинга. Исполнительная власть предложила им провести митинг на учебно-тренировочной базе "Гарадаг" спортивного клуба "Нефтчи" в поселке Локбатан. Однако организаторы вновь распространили информацию о планах провести несанкционированную акцию в центре города", - отмечалось в совместном заявлении двух структур.
МВД и Генпрокуратура предупредили, что все незаконные действия оппозиционных сил, "придерживающихся откровенно враждебной позиции в отношении государственности Азербайджана", будут категорически пресечены.
Власти Баку в последний раз санкционировали митинг оппозиции 18 октября. Для его проведения Нацсовету демократических сил было предоставлено место в пос. Локбатан. Однако, оппозицию не устроило это место и они попытались провести несанкционированную акцию у станции метров "28 Мая" в центре Баку. Полиция пресекла проведение этой акции, в результате которой были задержаны 60 активистов оппозиции.
А. Мамедов
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