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Дальнее зарубежье 01.11.2019 10:40

Китай будет совершенствовать систему управления Гонконгом - чиновник

Компартия и правительство Китая намерены принять шаги по совершенствованию системы управления специальным административным районом КНР Гонконгом, завил руководитель комиссии по законодательной работе Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Шэнь Чуньяо.

"Мы будем и впредь совершенствовать систему осуществления центральным правительством всей полноты административной власти над особыми административными районами в соответствии с Конституцией и основным законом", - сказал он журналистам по итогам прошедшего в Пекине 28-31 октября пленума ЦК КПК.

В то же время чиновник отметил, что компартия будет "решительно отстаивать национальный суверенитет, процветание и стабильность Гонконга и Макао, не допустит каких-либо изменений в основополагающую формулу "одна страна, две системы".

Шэнь Чуньяо подчеркнул, что страна "также не потерпит каких-либо действий, направленных на раскол страны или же угрожающих национальной безопасности, решительно воспрепятствует вмешательству и сдерживанию внешних сил в дела Гонконга и Макао, осуществлению сепаратистской, подрывной, инфильтрационной или деструктивной деятельности".

Он признал, что вопрос о ситуации в Гонконге предметно обсуждался на партийном форуме.

В Гонконге уже около пяти месяцев продолжаются массовые выступления. Поводом послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности, введения в административном районе системы прямых выборов руководства.

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Тэги: КИТАЙ, ГОНКОНГ, УПРАВЛЕНИЕ, СУВЕРЕНИТЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]