Минэкологии отбирает подрядчика для ремонта строений завода по разведению осетровых в Нефтчале

Департамент по охране и увеличению биологических ресурсов в водных бассейнах министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана отбирает компанию для ремонта административного здания и других строений Хыллинского завода по разведению осетровых в Нефтчалинском районе.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Стоимость участия в тендере составляет 150 манатов.

Тендерные предложения, принимаются до 17:00 2 декабря. Вскрытие предложений пройдет 3 декабря.

Телефон для справок: (+99412) 567-01-60, контактное лицо – Агиль Агаев.

Б.Рустамбеков