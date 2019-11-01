В Фонде помощи ВС Азербайджана на начало ноября 2019 года накоплено свыше $61,5 млн

Более $61,5 млн (по текущему курсу) накоплено в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана на 1 ноября 2019 года, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
"На 1 ноября текущего года в Фонде помощи Вооруженным Силам Азербайджанской Республики собраны средства в размере 104 млн 234,5 тыс. манатов ($61,3 млн по текущему курсу), $213,578 тыс., 17,566 тыс. евро и 5 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.
Фонд помощи ВС Азербайджана создан указом президента Азербайджана в 2002 году.
А.Азизов
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